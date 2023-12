Les Premiers ministres Pham Minh Chinh (gauche) et Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet visitent l’Université du commerce extérieur à Hanoï. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, qui est en visite officielle au Vietnam, ont assisté mardi matin 12 décembre à un échange avec des étudiants de l’Université du commerce extérieur à Hanoï.Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme » entre le Vietnam et le Cambodge. Les deux parties entretiennent régulièrement des visites et contacts de haut niveau et les mécanismes de coopération importants. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 10,57 milliards de dollars, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial du Cambodge.Notamment, la coopération dans l'éducation et la formation contribue activement à la promotion des relations entre les deux pays, en particulier entre les jeunes générations. Les 3.000 étudiants cambodgiens qui étudient au Vietnam, dont ceux à l'Université du commerce extérieur, constituent une passerelle importante pour renforcer l’amitié entre les deux peuples, selon le dirigeant vietnamien.Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables aux universités, dont l’Université du commerce extérieur, pour qu’elles promeuvent leur rôle de pionnier dans l’innovation, la formation de ressources humaines qualifiées au service de la coopération internationale et de l'intégration économique internationale, dont la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, a souligné Pham Minh Chinh.De son côté, le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet a présenté les orientations de développement du Cambodge qui place l'homme au centre. Il a appelé les étudiants vietnamiens et cambodgiens à prendre conscience de l’importance de la préservation et de la promotion de l’amitié traditionnelle et de la solidarité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge ... -VNA