Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En plus d’acheter des droits d’auteur et de traduire de nombreuses œuvres étrangères célèbres pour répondre à la demande diversifiée des lecteurs nationaux, plusieurs éditeurs de Hô Chi Minh-Ville ont récemment cherché à faire connaître les livres vietnamiens au monde.

Photo: VNA

Il y a plus de 10 ans, la maison d’édition Tre (Youth) a commencé à traduire en anglais des livres de littérature et d’histoire-culture d’auteurs nationaux célèbres dans le but d’approcher progressivement le marché asiatique et d’atteindre le monde.En plus de se concentrer sur la traduction de livres à succès d’auteurs célèbres et de les présenter activement à des unités étrangères, la maison d’édition a activement exposé ses produits lors de salons internationaux du livre.Près de 30 titres de livres traduits ont contribué à rendre l’espace d’exposition de cette unité dans les salons internationaux du livre plus attrayant pour les visiteurs et les partenaires éditeurs.Selon Nguyên Thanh Nam, rédacteur en chef de la Maison d’édition pour la jeunesse, les titres de livres traduits ont été réimprimés en permanence.Récemment, lors du Festival asiatique du livre pour enfants qui s’est tenu à Singapour, le livre en anglais sur l’histoire vietnamienne en images présenté par la maison d’édition a suscité la curiosité et l’intérêt de nombreux partenaires et lecteurs internationaux.Le livre a été traduit par le couple anglo-vietnamien Patrick Barry et Mai Barry. La traduction est dans un style narratif, essayant à la fois de transmettre avec précision les informations et de correspondre à la façon dont les Britanniques pensent et parlent.En octobre de cette année, la jeune maison d’édition continuera à participer à la Foire du livre de Francfort en Allemagne. Il vise à conclure la vente des droits d’auteur de cette série de livres d’images historiques et à présenter davantage de titres de livres à des partenaires étrangers.Chibooks (Chi Culture Joint Stock Company) a également fait de grands efforts pour rapprocher les livres vietnamiens des lecteurs internationaux en organisant des stands de livres vietnamiens lors de foires internationales du livre telles que la Foire du livre de Francfort, la Foire internationale du livre de Kuala Lumpur en Malaisie, la Foire internationale du livre de Pékin et la Foire du livre de Guangxi, en Chine.