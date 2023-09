Une délégation des Vietnamiens d'outre-mer venus de 22 pays a visité Truong Sa. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La communauté dé Vietnamiens d'outre-mer compte actuellement environ 5,3 millions de personnes vivant et travaillant dans 130 pays et territoires. Dans l’œuvre de l’édification et du développement du pays, les Vietnamiens d'outre-mer, notamment les jeunes, sont devenus une ressource importante qui joue un rôle marquant dans la préservation et la promotion de la grande union nationale.



Dans sa conclusion n° 12-KL/TW sur le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation, le Bureau politique a clairement souligné le fait de réformer et de diversifier les méthodes pour encourager les Vietnamiens à l’étranger, notamment les jeunes, à rester attachés au pays d’origine, à contribuer activement au développement du pays d'accueil et à la promotion des bonnes relations entre le Vietnam et d’autres pays.



Le nombre d’étudiants vietnamiens à l’étranger augmente de plus en plus. Il s'agit de la force principale qui contribue au développement des associations d'étudiants étrangers, à la promotion de l'image du pays et du peuple vietnamien et à la connexion avec des amis internationaux.





Un cours de vietnamien au Laos. Photo : VNA

Selon le directeur du Département de la culture et de l'information du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, Dinh Hoàng Linh, les jeunes et les étudiants vietnamiens à l'étranger sont très actifs et dynamiques qui déploient des activités créant des passerelles entre le Vietnam et le pays hôte. Il faut citer notamment le Réseau d'innovation Vietnam - Australie (NIC-AU) de l'Association des étudiants vietnamiens en Australie qui a organisé avec succès la conférence internationale sur l’agriculture hautement efficiente (en mai 2022) et le séminaire « Agriculture intelligente : de la ferme à la table » (janvier 2023).



Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer est toujours prêt à soutenir les associations de jeunes et d'étudiants lors des événements liés aux startups innovantes tels que le programme "Initiatives des jeunes vietnamiens " - InnoCity 2021 organisé par l'Association des étudiants vietnamiens aux Pays-Bas, le concours mondial de startups VietChallenge organisé par l'Association des jeunes et étudiants vietnamiens aux États-Unis.



D’après Dinh Hoang Linh, il existe actuellement de nombreux mécanismes et politiques visant à attirer et à promouvoir les ressources des jeunes expatriés vietnamiens à l'étranger, comme la directive 87/2014/NĐ-CP sur l'encouragement de la participation des Vietnamiens d'outre-mer aux activités scientifiques et technologiques au Vietnam, la décision 1314/QĐ-TTg sur la découverte et la formation de jeunes talents.



Dinh Hoang Linh a précisé que les ministères, branches, localités et unités se concentrent sur l’assistance aux activités des jeunes Vietnamiens d'outre-mer orientant vers le pays d'origine. Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer a parrainé d’ores et déjà des concours de startups organisés par des associations de jeunes et d'étudiants à l'étranger, soutenant la connexion d'intellectuels et d'entrepreneurs vietnamiens d'outre-mer avec des agences lorsqu'ils rentrent au pays d'origine pour exercer leurs activités. –VNA