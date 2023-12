Tokyo (VNA) - Le 10 décembre, l'Association des jeunes professionnels vietnamiens au Japon (Vietnamese Professionals in Japan - VPJ) a organisé l'événement "Les débatteurs 2023 - Faut-il abandonner le yen pour trouver la paix ?" dans le bâtiment de la banque Suruga, district de Chuo, Tokyo.



L'événement visait à réfléchir ensemble à la question de savoir s'il faut rester au Japon ou partir dans le contexte d'un yen faible et d'une économie japonaise confrontée à de nombreux défis.

Participants de l'événement. Photo: VNA

Les intervenants ont fourni les dernières informations sur le marché du travail, l'économie, la sécurité sociale, la situation sociopolitique et les opportunités de carrière, ainsi que les avantages et les inconvénients de rester au Japon ou de le quitter. Cela a permis aux participants d’entendre divers points de vue afin de choisir sa propre voie.VPJ est une organisation à but non lucratif composée de jeunes professionnels vietnamiens travaillant au Japon. Elle a débuté ses activités en 2016.-VNA