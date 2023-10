La zone urbaine de Phu My Hung, arrondissement No 7 de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En neuf mois, les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur immobilier ont atteint 1,94 milliards de dollars, représentant environ 9,6 % du total des IDE enregistrés.

En général, les investissements étrangers ont versé dans 18 des 21 secteurs économiques nationaux. L'industrie manufacturière et de fabrication arrive toujours en tête avec un fonds d'investissement total de plus de 14 milliards de dollars, représentant près de 69,3 % du fonds d'investissement total enregistré et en hausse de 15,5 % sur un an.

Le secteur immobilier occupe la deuxième place, avec un fonds d’investissement de 1,94 milliard de dollars, ce chiffre a néanmoins diminué de 45 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Cependant, selon les experts, dans le contexte des difficultés du marché, la proportion des fonds d’investissement dans l'immobilier de 9,6% du fonds d'investissement total enregistré est un signe positif. Ainsi, depuis juin 2023, l’immobilier retrouve sa deuxième position.

Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï, a déclaré que le segment de l'immobilier vert au Vietnam intéresse les investisseurs. Surtout, quand les engagements sur l’ESG (environnement, société, gouvernance) et les facteurs verts dans l’immobilier sont devenus une exigence importante.

En particulier, pour les entreprises étrangères s'engageant à réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2030, ils doivent toujours choisir des options immobilières plus vertes, ce qui entraîne une demande accrue pour ce type de produits. Par conséquent, les investisseurs au Vietnam doivent comprendre les tendances du marché et proposer davantage de produits immobiliers répondant aux critères verts et ESG, a-t-il estimé. -VNA