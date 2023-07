Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Au cours du premier semestre, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 13,43 milliards de dollars, représentant 95,7% du niveau connu pendant la même période en 2022, selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.



En général, les IDE versés dans tous les secteurs économiques ont connu une légère baisse. Cependant, le secteur de l'immobilier a enregistré la plus forte baisse, avec un capital enregistré de 1,53 milliard de dollars (-51,5% en rythme annuel).



Selon des experts, pour promouvoir les IDE, il est nécessaire de créer un climat d'investissement compétitif et d'améliorer les politiques sur les investissements étrangers.



En outre, il faut réévaluer la qualité des flux d'IDE sur le marché immobilier afin d'éviter des projets peu faisables, a fait savoir l'économiste Nguyen Tri Hieu. -VNA