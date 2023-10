Hanoï (VNA) - Les troupes du commandement provincial des gardes-frontières de Quang Ninh ont activement mis en œuvre des mesures de lutte contre les délits et renforcé la sensibilisation sur la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée). Ces activités ont contribué au maintien de la stabilité dans les zones côtières et à la garantie de l'ordre social pour les résidents locaux.

Des soldats du poste frontière de Trà Cô effectuent des patrouilles en mer. Photo : BDBP/CVN



En collaboration avec le secteur de la pêche pour lever le carton jaune de la Commission européenne (CE) concernant la pêche INN, les unités frontalières provinciales de Quang Ninh ont pris des mesures drastiques et mobilisé des troupes pour maîtriser les situations en mer et effectuer des patrouilles visant à empêcher toute pêche illégale dans les eaux étrangères.



Chargé de la gestion des eaux de Wanwei, Jiang Ping, Dong Xing et Fang Cheng (Guangxi, Chine), ainsi que des deux communes frontalières de Vinh Trung et Vinh Thuc dans la ville de Mong Cai, le poste de la porte frontière de Van Gia surveille des zones complexes et vastes, qui sont régulièrement violées par des pécheurs illégaux.



Selon le colonel Vu Thê Rang, responsable du poste de Van Gia, la population locale dépend principalement des activités de pêche et d'aquaculture. Cependant, leur connaissance de la loi reste limitée. C'est pourquoi, récemment, l'unité a activement mené des campagnes de sensibilisation auprès des habitants afin de les informer sur la prévention de la pêche INN. En collaboration avec les autorités locales compétentes, l'unité effectue des patrouilles et des inspections pour surveiller et lutter contre l'exploitation des ressources aquatiques dans les zones côtières provinciales et les zones voisines. "Tous les cas de pêche INN ont été sanctionnés", a-t-il affirmé.



Quant à l'utilisation d'outils de pêche interdits et la violation des réglementations sur la pêche INN, le poste frontière de Trà Cô a renforcé les inspections et intensifié la sensibilisation à la loi pour conscientiser les pêcheurs à la protection des ressources aquatiques.



Le lieutenant-colonel Dào Xuân Nguyên du poste frontière de Trà Cô a souligné que, dans la gestion de ces zones complexes, l'unité mobilise régulièrement la population locale pour suivre les directives du Parti, les politiques et les lois de l'État, ainsi que les réglementations locales. Ces activités pratiques sont très appréciées par les autorités locales.



Aux côtés des pêcheurs en mer



Le lieutenant-colonel Nguyên Viêt Doàn, du poste frontière de l'île de Trân, a effectué des visites auprès de chaque chalutier pour diffuser les lois et expliquer aux pêcheurs comment réagir dans diverses situations en mer.



Photo : BDBP/CVN

Diffusion de la loi sur la pêche INN auprès des pêcheurs.Photo : BDBP/CVN

"Plus important encore, les pêcheurs ont fourni de nombreuses informations cruciales aux troupes frontalières, contribuant ainsi à la protection ferme de la souveraineté nationale en mer et sur les îles", a souligné le lieutenant-colonel Nguyên Viêt Doan.



Trân Hùng Cuong, un pêcheur local, a expliqué qu'il avait été encouragé à rejoindre la flotte de bateaux de pêche autogérée. En conséquence, ils peuvent s'entraider en cas de besoin. En outre, les troupes du poste frontière de l'île de Trân ont également fourni aux pêcheurs des informations sur les zones de pêche et leur ont donné des instructions sur la manière de rester en contact les uns avec les autres et de gérer les situations dangereuses. -CVN/VNA