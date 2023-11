Le montant total des exportations en octobre est estimé à 32,3 milliards de dollars, en hausse de 5,3% par rapport à septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le montant total des exportations en octobre est estimé à 32,3 milliards de dollars, en hausse de 5,3% par rapport à septembre, ce qui constitue un signe positif compte tenu de la baisse de 6,3% enregistrée le mois précédent.



Le secteur agricole a continué à apporter une contribution impressionnante au panorama des exportations. Au cours du mois d’octobre, les produits agricoles et aquacoles ont rapporté environ 3 milliards de dollars, en hausse de 18,3% sur un an.



C'est également le seul groupe de produits à avoir enregistré une croissance au cours des 10 premiers mois de 2023, avec un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à 26,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,8% en glissement annuel.

Photo: VNA

Pour promouvoir la croissance de l’import-export, le ministère de l'Industrie et du Commerce accélère les négociations en vue de la signature de nouveaux accords et engagements commerciaux, notamment la conclusion et la réalisation d'un accord de libre-échange (ALE) avec Israël et la signature d'autres ALE et accords commerciaux avec des partenaires potentiels comme les Émirats arabes unis (EAU) et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement.



Le ministère aide également les entreprises à tirer parti des engagements pris dans les ALE signés, en particulier l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'Accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA) pour promouvoir les exportations.



Il collabore également avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans des négociations avec la Chine pour favoriser les exportations de fruits et légumes vietnamiens tels que le pamplemousse vert, la noix de coco fraîche, l'avocat, l'ananas, la pomme étoilée, le citron et le melon, tout en améliorant l'efficacité du dédouanement aux portes frontalières entre le Vietnam et la Chine. -VNA