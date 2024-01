Hanoi (VNA) – Le secteur agricole et les commerçants ont exprimé leur optimisme quant aux exportations de riz cette année, étant donné les prix élevés et la stabilité des marchés, ce qui permet à ce produit de rester une importante source de devises étrangères.

Sacs de riz transportés sur un navire pour l’exportation. Photo : VNA

Les exportations de riz en 2024 pourraient rester élevées grâce à des marchés tels que les Philippines, l’Indonésie, l’Afrique et le Ghana. En particulier, l’Indonésie constitue un marché relativement potentiel lorsque son Agence nationale de logistique (Bulog) a récemment annoncé que le gouvernement indonésien lui avait demandé d’importer 2 millions de tonnes de riz cette année, a déclaré le président de la société GLE, Vu Tuân Anh, au quoditien Lao Dông (Travail).Le Vietnam était l’un des plus grands exportateurs de riz vers l’Indonésie et devrait conserver ce statut en 2024, a-t-il noté.L’année dernière, l’Inde, le plus grand exportateur mondial de riz, a soudainement interdit l’exportation de riz blanc non basmati. Malgré cette décision inattendue et le manque de temps pour se préparer, le Vietnam a quand même réussi à expédier à l’étranger environ 8,29 millions de tonnes de riz d’une valeur de 4,78 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 16,7% en volume et de 38,4% en valeur sur un an, établissant de nouveaux records en plus de 30 ans depuis que le pays a commencé à exporter du riz.En 2024, le Vietnam sera dans une position plus proactive car le pays peut maîtriser la demande mondiale et la production intérieure, ce qui offre des conditions plus favorables pour l’exportation, a poursuivi Anh.En particulier, les prix à l’exportation restent élevés, ce qui contribuera à la croissance des exportations, a-t-il déclaré, estimant que si l’Inde prolonge son interdiction d’exporter, le Vietnam pourrait gagner plus de 5 milliards de dollars grâce aux expéditions de riz à l’étranger cette année.Pham Thai Binh, directeur de Trung An Hi-Tech Farming JSC, a déclaré qu’au début de 2024, son entreprise avait reçu six commandes pour 1.500 tonnes de riz pour l’UE, le Royaume-Uni, la Malaisie, les Émirats arabes unis et l’Australie. Les prix FOB (franco à bord), qui sont les prix aux portes frontalières du Vietnam, varient de 718 dollars la tonne à 1.277 euros (près de 1.390 dollars) la tonne.Il s’est dit persuadé que les exportations de riz seront équivalentes à celles de l’année dernière en termes de volume, mais environ 15 à 20% plus élevées en valeur grâce aux prix élevés.Faisant écho à ce point de vue, l’Association des vivres du Vietnam (VFA) a estimé que les exportations de riz continueront à bénéficier d’un contexte favorable en 2024, alors que le monde est confronté à une pénurie de 5 millions de tonnes et que des importateurs tels que l’Indonésie et les Philippines ont toujours une demande de riz importé et l’Inde maintiendra probablement ses restrictions à l’exportation dans les temps à venir.Dans ces conditions, les exportations de riz pourraient rapporter environ 5,3 milliards de dollars cette année, selon les prévisions de la VFA. – VNA