Hanoï (VNA) - Au cours des 10 premiers mois de 2023, les exportations de produits agricoles , sylvicoles et aquacoles ont rapporté 43,08 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 4,2% en variation annuelle.Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, pendant cette période, l’ excédent des exportations dans ce domaine a atteint 9,3 milliards de dollars, en hausse de 26,2% par rapport à la même période de l'année dernière.En octobre, les exportations de ces produits ont été estimées à 4,81 milliards de dollars, en hausse de 7,43% par rapport au mois précédent et de 11,9% en rythme annuel.S’agissant des débouchés, pendant les 10 premiers mois, la Chine, les États-Unis et le Japon sont demeurés les trois plus grands importateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vietnamiens.La valeur des exportations vers les marchés d'Asie et d’Afrique a augmenté de 5,7 % et de 21,6 %, respectivement. Toutefois, celle vers les autres régions a diminué, avec une baisse de 20,6 % pour l’Amérique, de 11,8 % pour l’Europe et de 17,2 % pour l’Océanie. -VNA