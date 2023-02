Photo : nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - En janvier, le Vietnam a exporté pour plus de 3,7 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, soit une baisse d’environ 23% en rythme annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Cette baisse s’est expliquée par la baisse du nombre de commandes et la période de vacances de sept jours pour le Têt traditionnel.

Plus précisément, les produits agricoles principaux ont dégagé plus de 1,7 milliard de dollars, en baisse de près de 13% sur un mois, les produits aquacoles, 600 millions de dollars (-31%), et le bois et ses produits dérivés, 1,1 milliard de dollars (-30%).

De nombres produits ont connu une forte hausse en valeur en 2022, mais une baisse au début de cette année, notamment les produits aquacoles.

En même temps, certains produits agricoles ont affiché une baisse en volume mais une hausse en valeur. En particulier, les exportations de produits d’élevage sont estimées à 30 millions de dollars en janvier, en hausse de 14% en glissement annuel.

En 2022, les exportations de produits agricoles, aquatiques et sylvicoles ont atteint un record de plus de 53,22 milliards de dollars, en hausse de 9,3% par rapport à 2021. C'était aussi l'année où l'excédent commercial de ce secteur a connu une forte augmentation annuelle, de 30%, estimé à 8,5 milliards de dollars.



Cette année, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré qu'il prendra des mesures pour assurer la dynamique de croissance et le chiffre d'affaires à l'exportation. Le ministère guidera les entreprises à respecter les réglementations sur les étiquettes, la traçabilité, les instructions sur les zones de culture, les spécifications d'emballage…



Le ministère mettra également l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus de production et de transformation, essaiera de supprimer les barrières pour officiellement exporter de nouvelles marchandises vers de grands marchés tels que l'Europe, les États-Unis et la Chine… -VNA