Hông Trang (Hanoi), collectionneuse de pierres précieuses, a un étrange amour pour le jade. Elle est passionnée par la collection de pierres précieuses depuis plus de 15 ans. Hông Trang a travaillé dur pour transformer des pierres de jade en accessoires et en bijoux. Ces dernières années, elle a recherché et collecté avec diligence des milliers de pierres de jade sculptées, sur le thème “L'essence du Vietnam sur le jade”.