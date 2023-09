Le secrétaire d'Etat américain Antony J. Blinken. Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) – Au nom du gouvernement américain, le secrétaire d'Etat américain Antony J. Blinken, a adressé le 1er septembre au soir ses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l'occasion de la 78e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2023).

Selon le communiqué du Département d’Etat américain, le secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken a affirmé que les Etats-Unis soutenaient un Vietnam fort, prospère, indépendant et autonome.

Le gouvernement américain prend en considération le partenariat que les gouvernements et les peuples des deux pays ont ensemble établi et se réjouit de travailler ensemble dans les domaines prioritaires pour promouvoir l'objectif commun d'une région région indo-pacifique prospère, ouverte, résiliente et pacifique.

Le chef de la diplomatie américaine a également exprimé son attente de la visite historique du président Joe Biden à Hanoï le 10 septembre pour célébrer tout ce que les deux pays ont accompli ensemble et planifier l'avenir commun des deux pays. -VNA