L'ambassadeur américain auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Yohannes Abraham. Photo : source de l'ASEAN

Jakarta, 5 septembre (VNA) - L'ambassadeur américain auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Yohannes Abraham, a souligné l'engagement de l’administration américaine en faveur de la centralité de l'ASEAN.La centralité de l'ASEAN est au cœur de la stratégie du président américain pour l'Indo-Pacifique, a déclaré le diplomate dans sa récente interview à l'agence de presse indonésienne Antara.Yohannes Abraham a fait cette déclaration en réponse à des questions sur l'absence du président américain Joe Biden au 43e sommet de l'ASEAN prévu du 5 au 7 septembre à Jakarta.Malgré l'absence de Joe Biden au 43e sommet de l'ASEAN, il a affirmé que l’administration américainne restait déterminée à soutenir la centralité de l'ASEAN.Cela ressort clairement du sommet spécial que le président a tenu à Washington DC et de sa visite au Cambodge et en Indonésie l'année dernière.Pour la vice-présidente Kamala Harris, ce voyage sera son troisième dans la région, et l'Indonésie sera le cinquième État membre de l'ASEAN qu'elle visite.- VNA