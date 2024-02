Photo : VNA

Hanoï, 6 février (VNA) - Les entreprises sucrières ont amélioré leurs opérations commerciales et augmenté leurs bénéfices en 2023.Quang Ngai Sugar Company a annoncé que ses ventes ont augmenté de 73 % en 2023, avec des revenus dépassant 4.040 milliards de dongs, soit plus du double des chiffres de 2022. Ses bénéfices bruts étaient 3,22 fois plus élevés en 2023 que l'année précédente, atteignant près de 1,21 billion de dongs.L’entreprise a déclaré que le pouvoir d’achat des consommateurs n’avait pas encore complètement rebondi après la pandémie, ce qui avait entraîné une réduction de la consommation de produits tels que le lait, l’eau minérale, la bière et les bonbons. Toutefois, les bénéfices dans ces catégories sont restés relativement stables grâce aux efforts de contrôle des coûts."La Compagnie de sucre de Quang Ngai a investi dans le développement de zones de matières premières pour la production industrielle afin d'augmenter la productivité et la qualité de la canne à sucre", a déclaré Vo Thanh Dang, directeur général de l'entreprise. "La chaîne de production fonctionne désormais de manière stable, ce qui contribue à réduire les coûts et donc à faire baisser les prix des produits."Vo Thanh Dang a également reconnu que les mesures de défense commerciale et le contrôle efficace des produits sucrés de contrebande avaient contribué aux bons résultats du secteur.Thanh Thanh Cong-Bien Hoa, une autre entreprise majeure de l'industrie sucrière, a également connu une augmentation de ses revenus et de sa part de marché.Au quatrième trimestre 2023, son chiffre d'affaires a atteint 7,02 billions de dongs, tandis que sa marge bénéficiaire est passée de 7,6% à 10,6%, entraînant une augmentation de 40% du bénéfice brut.Thanh Thanh Cong-Bien Hoa a attribué cette amélioration de la marge bénéficiaire brute à un changement dans la structure des revenus de sa chaîne de valeur agricole. Le bénéfice net au quatrième trimestre 2023 a atteint 142 milliards de dongs, soit 50 % de plus qu'à la même période de 2022.Les actionnaires n’ont pas encore récolté les fruits de ces augmentations de bénéfices annoncées. Les cours des actions de Quang Ngai Sugar (QNS), Son La Sugar (SLS) et Thanh Thanh Cong-Bien Hoa (SBT) ont tous diminué ces six derniers mois.Les prix mondiaux du sucre suivent une tendance à la baisse depuis novembre 2023. Ils sont tombés à 20,5 cents américains la livre fin décembre 2023, soit une baisse de 21,3 % par rapport au début du trimestre.Selon Vietcombank Securities Company (VCBS), les prix du sucre au Vietnam sont tombés à 21.200 dongs par kilogramme à la fin du quatrième trimestre 2023, mais ce chiffre était toujours plus élevé qu'au début de cette année.D’autres entreprises sucrières se sont récemment davantage endettées à mesure qu’elles intensifiaient leurs activités commerciales, ce qui se reflète dans le cours de leurs actions.- VNA