Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen (à droite), reçoit la nouvelle consule générale de France à Ho Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser. Photo: sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Appréciant la coopération entre la France et le Vietnam, le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a déclaré que les relations bilatérales se développaient bien, notamment après avoir été portées au niveau de partenariat stratégique en 2013.

En recevant mardi matin Emmanuelle Pavillon-Grosser, nouvelle consule générale de France à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen a exprimé son respect à l’égard des sentiments et des aides de la France pour le Vietnam en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier dans la lutte contre le COVID-19.

Il a indiqué que Ho Chi Minh-Ville avait lancé des programmes de coopération avec plusieurs localités françaises, dont Lyon. La mégapole du Sud et Lyon ont achevé de nombreux projets d'éclairage artistique dans certaines œuvres architecturales de la ville vietnamienne, a-t-il précisé.

Nguyen Van Nen a déclaré souhaiter que Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser et le consulat général de France continuent à soutenir et à coopérer avec la mégapole du Sud dans l'économie et la culture.

Dans les temps à venir, les relations entre le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, et la France se développeront tant en ampleur qu'en profondeur dans le contexte où les deux pays se préparent à la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il dit.



De son côté, la consule générale de France a déclaré tenir en haute estime le développement impressionnant de Ho Chi Minh-Ville. Elle s'est déclarée convaincue que la coopération bilatérale serait sans cesse consolidée et développée.



La communauté d'affaires française à Ho Chi Minh-Ville souhaite toujours contribuer au développement local, notamment via des projets de développement urbain, de traitement des déchets... Le consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville est prêt à favoriser la coopération entre la France et la mégapole du Sud, a-t-elle affirmé. -VNA