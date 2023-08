Photo d'illustration. Source: vneconomy.vn



Hanoi (VNA) - 2023 est une année charnière où de nouvelles opportunités s’offrent aux entreprises vietnamiennes dans le nouveau contexte du marché mondial. Après la pandémie de COVID-19 et les récentes incertitudes géopolitiques et économiques, de nombreux groupes de distribution de détail intensifient leur stratégie de diversification de leurs chaînes d'approvisionnement, garantissant un approvisionnement durable, résilient et durable.



Ils ont choisi le Vietnam comme emplacement stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, a déclaré Ta Hoang Linh, chef du Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information.

De nombreux groupes de distribution de détail ont choisi le Vietnam comme emplacement stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. photo: VNA



Les opportunités viennent des efforts du monde des affaires à travers le pays qui est en train devenir un grand centre de production du monde capable d’approvisionner le marché mondial avec une grande variété de produits et de styles et avec une qualité de plus en plus améliorée, a-t-il dit.



Immédiatement après l'annonce officielle de l'organisation du Salon international des sources d'approvisionnement au Vietnam 2023 (Vietnam International Sourcing 2023), prévu du 13 au 15 septembre prochain à Hô Chi Minh-Ville, des centaines de canaux de distribution et d'acheteurs internationaux ont exprimé leur intérêt pour le Vietnam, et de nombreuses entreprises vietnamiennes y se sont inscrites.

Les acheteurs étrangers, qui participeront à cet événement, ont dressé une liste de commandes très précise pour trouver des partenaires vietnamiens.

Les entreprises espèrent que l'événement créera non seulement des opportunités d'accéder aux principaux canaux de distribution mondiaux, mais les aidera également à acquérir de l'expérience et des conseils d'experts à travers des conférences et des séminaires.



Pour répondre aux besoins des grands distributeurs et diversifier les marchés d'exportation, selon Ta Hoang Linh, les entreprises doivent activement saisir des informations sur le marché, développer des produits adaptés à chaque marché, s'efforcer de rendre la production plus verte, garantir la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur, mettre en œuvre la responsabilité sociale, protéger l'environnement, garantir les droits des salariés, s’attacher à la construction et à la promotion de la marque.



Dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera à promouvoir l'information sur le marché, le soutien à la sensibilisation des entreprises au développement durable, à la production verte, à l'édification de marques...

À travers des mécanismes de coopération, le ministère continuera de plaider auprès des partenaires commerciaux pour éliminer les obstacles à l'accès aux marchés afin de minimiser le fardeau des coûts d'importation pour les producteurs et les exportateurs, proposant aux pays partenaires de renforcer le dialogue pour clarifier les exigences et les réglementations techniques pour produits importés.

Il continuera à faire des propositions spécifiques aux partenaires commerciaux en Europe et en Amériques, proposant aux partenaires de fournir un soutien technique à travers des programmes spécifiques pour aider à améliorer la capacité des entreprises, à édifier un modèle de production durable, une économie circulaire, à respecter les normes de l'UE, des États-Unis...

Il se coordonnera avec les ministères, les branches et les associations pour promouvoir la promotion du commerce, ainsi que pour aider les entreprises à consommer des biens sur le marché intérieur et aussi à exporter leurs produits.

Toutes ces mesures visent à aider les entreprises vietnamiennes à promouvoir la croissance et à développer la production et l’exportation, a conclu Ta Hoang Linh. -VNA