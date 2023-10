Innondations dans la province d'Yen Bai. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Les pluies torrentielles, entraînant des crues et glissements de terrains, ont fait quatre morts et disparu et de pertes matérielles à Yen Bai, Thai Nguyen, Lao Cai et Ca Mau, selon le bilan du 9 octobre à 8h00 du Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

A Yen Bai, trois personnes sont mortes à cause de glissements de terrains. Quelque 379 maisons, près de 91 hectares de rizières et de cultures maraîchères, 41 hectares d’étangs piscicoles ont été inondés. De nombreuses sections de routes dans le district de Van Yen ont été également touchées par des glissements de terrains. Les pertes matérielles sont estimées à 5,4 milliards de dongs.

A Lao Cai, les glissements de terrains ont endommagé des routes rurales dans la commune de Vo Lao et ont provoqué l'arrêt temporaire des trains sur la ligne Hanoï-Lao Cai.

A Ca Mau, 423 maisons, plus de 22.500 hectares de rizières, de cultures maraîchères et 450 hectares d’étangs piscicoles ont été inondés.

Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique, les 10 et 11 octobre, des pluies et orages peuvent se produire dans des provinces de Thanh Hoa à Quang Binh.

Du 9 au 16 octobre, il y aurait des pluies à l’après-midi et au soir dans les régions du Centre, du Centre méridional, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud. Notamment dans du 10 au 12 octobre, des pluies et orages peuvent être attendus dans la nuit, avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents. -VNA





