Les conditions de vie des Khmers à Soc Trang s'améliorent de plus en plus. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) – Avec plus de 400.000 Khmers qui représentent plus de 30% de sa population, Soc Trang (Sud) est la province qui compte le plus grand nombre de Khmers du Vietnam.



Ces derniers jours, les Khmers se préparent à la fête Sene Dolta qui se déroulera du 13 au 15 octobre.



La fête Sene Dolta est l’une des trois grandes fêtes annuelles des Khmers, avec Ok om bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte, au milieu du 10e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers, vers la mi-avril). Elle est organisée chaque année du 29e jour du 8e mois au 1er jour du 9e mois du calendrier lunaire en mémoire des ancêtres, ainsi que pour solliciter de bonnes choses auprès des vivants.



La secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Soc Trang, Ho Thi Cam Dao, a déclaré que sa localité attachait toujours de l’importance au développement des zones peuplées de Khmers, le considérant comme l'une des tâches importantes associées au développement socio-économique, à la garantie de la sécurité et de la défense locaux.



Au cours des cinq dernières années, Soc Trang a assisté près de 26.900 ménages pauvres issus de minorités ethniques à améliorer leurs conditions économiques. Elle a par ailleurs mobilisé des ressources sociales pour construire 3.496 maisons pour les ménages pauvres, dont plus de 1.200 pour les Khmers…



Grâce au soutien des autorités locales, la situation socio-économique dans les zones peuplées de Khmers a connu de nombreux changements positifs. La vie matérielle et spirituelle des Khmers s'est continuellement améliorée. Le taux de ménages khmers pauvres a diminué de plus de 4,5% par an. -VNA