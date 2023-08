Photo d'illustration. Source: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - Avec une série de projets d'infrastructures portuaires prévus dans la zone économique clé du Sud, le secteur portuaire promet de continuer à attirer les investisseurs étrangers.

Depuis une dizaine d'années, de nombreux investisseurs étrangers ont investi des capitaux dans la construction de ports maritimes au Vietnam. Dans la région du Sud, la province de Ba Ria – Vung Tau est la localité qui attire le plus d’investisseurs étrangers dans le secteur portuaire.

Selon les données de l'Administration maritime du Vietnam du ministère des Transports, au cours de la période 2011-2020, sur un total de 202.000 milliards de dôngs investis dans les ports maritimes, le capital d'investissement des entreprises a atteint 173.000 milliards de dôngs, soit 86%. L'État a investi plus de 28.000 milliards de dôngs (soit 14 %). Cela montre l’attractivité des investissements portuaires.

Dans les temps à venir, le secteur portuaire du Sud devrait continuer à attirer les investissements étrangers. En particulier, le projet de port de transbordement international à Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, d’un fonds d’investissement de 5,4 milliards de dollars, est en train de mener des études de faisabilité. MSC, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, a manifesté un intérêt pour les investissements dans le port.

La province de Long An promeut également le développement des ports maritimes. Depuis 2015, le groupe Dông Tâm a commencé la construction du port international de Long An, inauguré la phase I en septembre 2020 et commencé l'exploitation des conteneurs au deuxième trimestre 2023.

Couvrant 147 hectares, ce port sera développé en trois phases avec un investissement total de près de 10.000 milliards de dôngs (430,7 millions de dollars). Il disposera de sept quais pouvant accueillir des navires d'un tonnage jusqu'à 70.000 DWT.

Le groupe Dông Tâm, le maître d'ouvrage, continuera à investir dans la construction des éléments restants pour une inauguration complète en juin 2024, permettant ainsi aux entreprises du delta du Mékong de ne pas être obligées de transporter des marchandises vers les ports de Hô Chi Minh-Ville et de Ba Ria - Vung Tau, de réduire considérablement leurs coûts logistiques, d'attirer les entreprises vers le delta du Mékong. -VNA