L'ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolas Hernandez Gullien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 68e anniversaire du soulèvement de La Moncada à Cuba (26 juillet 1953) a été célébré virtuellement lundi à Hanoï.

La cérémonie de célébration a été co-organisée par l'Association d'amitié Vietnam-Cuba et l'Ambassade de Cuba au Vietnam.

Il y a 68 ans, l’attaque du 26 juillet 1953 menée par un groupe de 135 soldats dirigé par le jeune juriste Fidel Castro contre la forteresse de La Moncada a marqué le début de la lutte pour l'indépendance et la liberté de la nation cubaine, ainsi qu'un jalon important de la Révolution cubaine vers la victoire finale le 1er janvier 1959.

Prenant la parole à la cérémonie, le professeur associé-Dr Nguyen Viet Thao, vice-président permanent de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, a déclaré que le soulèvement de La Moncada avait ouvert une nouvelle page de l'histoire de Cuba en particulier et de l'Amérique latine en général.

Monument révolutionnaire cuba in, caserne de Moncada. Source : telesurtv.net

Malgré de nombreuses difficultés, le pays et le peuple cubains ont surmonté courageusement les défis et ont construit un système social pour les travailleurs avec des avantages exceptionnels, des politiques de bien-être sociale comparables à celles des pays les plus développés dans le monde, faisant la fierté non seulement du peuple cubain mais aussi aux peuples des pays en développement et sous-développés d’aujourd'hui, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolas Hernandez Gullien a déclaré que Cuba appréciait hautement le soutien du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam ainsi que leurs sentiments profonds et sincères accordés à Cuba.

L'ambassadeur cubain s’est déclaré convaincu que les deux pays vaincraient la pandémie de COVID-19 et surmonteraient toutes les difficultés. -VNA