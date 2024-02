Kuala Lumpur, 15 février (VNA) – Près de 70 % des investissements approuvés par la Malaisie, d'une valeur de 225 milliards de RM (47 milliards de dollars), sont destinés à l'économie numérique, a déclaré le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz.

Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz. Photo : thestar.com.my

Dans une récente interview avec la société américaine Cable News Network (CNN), il a expliqué que la Malaisie avait ce qu'il fallait pour alimenter l'intelligence artificielle (IA) et intégrer l'ensemble de l'écosystème dans le pays.Il a déclaré que la Malaisie avait des usines d'IA, c'est ainsi qu'ils l'appellent maintenant, au lieu de centres de données, et que des représentants de Nvidia Corporation, une société multinationale de technologie basée aux États-Unis, ont visité les usines et ont annoncé leur vif intérêt à s'aventurer en Malaisie avec d'autres entreprises pour soutenir l’avancement de l’IA.Zafrul Abdul Aziz a déclaré que l'IA en général suscite des inquiétudes quant à son impact sur la société, mais on ne peut nier que l'IA apportera une meilleure qualité de vie en permettant à toutes sortes de professions de faire leur travail plus efficacement.Les emplois du futur pourraient être très différents compte tenu des progrès technologiques, en particulier de l’IA générative.Il a souligné que pour se préparer à l’écosystème de l’IA, il est nécessaire d’assurer la reconversion et le perfectionnement (des employés) afin de se préparer aux nouveaux emplois de demain.En décembre dernier, Nvidia a exprimé sa volonté de soutenir l'aspiration de la Malaisie à figurer parmi les 20 premiers pays en matière de technologie d'IA et a accepté d'aider à développer l'écosystème d'IA du pays en construisant un centre d'excellence pour faciliter l'apprentissage et la recherche en IA, notamment en créant le propre centre d'excellence de la Malaisie. - VNA