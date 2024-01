Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du débat "Leçons tirées de l'ASEAN".



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant, sont rentrés le 23 janvier à Hanoï, terminant avec succès leur voyage d'affaires en Europe pour assister à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos (WEF Davos 2024) et leurs visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 16 au 23 janvier.

Durant son séjour, le Premier ministre a assisté à plus de 60 activités dont plus de 30 activités à Davos, en Suisse.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la présidente hongroise Katalin Novák. Photo: VNA



En participant au WEF Davos 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré de nombreux dirigeants de pays, d'organisations internationales et de grandes entreprises pour approfondir les relations avec ses partenaires dans de nombreux domaines, notamment en matière d'économie, de commerce, d'investissement, de sciences, de technologies, de transformation numérique, de transformation verte, de santé, de propriété intellectuelle...

Son voyage d'affaires au WEF Davos 2024 a laissé une marque audacieuse et a fortement diffusé l'image d'un Vietnam doté d'un potentiel, d'une position et d'un prestige élevé dans le cœur des amis internationaux.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient avec le président roumain Klaus Iohannis. Photo: VNA

Lors des visites officielles du Premier ministre en Hongrie et en Roumanie, de nombreux accords de coopération ont été signés dans de nombreux domaines. Notamment en matière d'éducation et de formation, 30 documents de coopération entre les universités vietnamiennes et les établissements de formation hongrois et roumains ont été signés.

Cette visite a marqué un jalon important dans le partenariat intégral Vietnam-Hongrie et les relations d'amitié traditionnelle Vietnam-Roumanie, contribuant à la promotion de la confiance politique, pour la prospérité de chaque pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde. -VNA