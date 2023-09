Le Vietnam remplit son mandat à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU (septembre 2022 - septembre 2023). Photo : VNA



New York (VNA) - L'Assemblée générale de l'ONU a tenu le 5 septembre à New York la séance de clôture de sa 77e session et la séance d'ouverture de sa 78e. La clôture de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU a marqué la fin du mandat du Vietnam à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU (septembre 2022 - septembre 2023).

Durant son mandat, qui fut un succès, le Vietnam a largement participé au processus de discussion visant à promouvoir l’adoption par l'Assemblée générale d’un ordre du jour couvrant tous les aspects de la vie internationale, ainsi qu'au processus de proposition et de planification de décisions internationales importantes.

Le Vietnam et un certain nombre de pays ont proposé des initiatives concernant de nombreuses questions majeures de l'ONU telles que la promotion des droits international, océanique et maritime, la sécurité d'accès à l'eau, la responsabilité de protéger et la prévention des crimes contre l’humanité, l’égalité d'accès à la justice, la préparation du Sommet sur la prévention des maladies, l'assurance maladie mondiale, la tuberculose, la réforme des activités de l’Assemblée générale de l’ONU,…

En particulier, le Vietnam a présidé l'Assemblée générale pour discuter et adopter une résolution demandant à la Cour internationale de la justice (CIJ) de fournir des avis consultatifs sur la question du changement climatique, ainsi que des résolutions sur l'organisation d'une réunion de haut niveau sur l’adaptation à ce phénomène planétaire, la couverture mondiale de l'assurance maladie, la tuberculose, la promotion des sujets de discussion à la Conférence des Nations Unies sur l'eau...

La participation proactive et positive du Vietnam a contribué à promouvoir la coopération et la solidarité internationales et à renforcer le multilatéralisme pour répondre efficacement à des défis mondiaux émergents de plus en plus prégnants.

En outre, le Vietnam a également aidé le président de l'Assemblée générale à gérer de manière fluide et efficace les affaires communes de l'ONU, y compris les événements de haut niveau et les sessions importantes de l'Assemblée générale, à coordonner et diriger le processus de discussion et de négociations afin d'élaborer des documents et des processus avec une orientation stratégique à long terme. -VNA