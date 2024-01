Vientiane (VNA) - Plus de 100 partenaires étrangers ont signé des accords et des contrats de coopération et se sont engagés à attirer des touristes au Vietnam dans un délai de deux jours lors du salon Travel Exchange (TRAVEX) 2024 au Laos.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung (1er, à droite) converse avec les visiteurs du pavillon du Vietnam à TRAVEX 2024. Photo : VNA

TRAVEX 2024, le plus grand du genre organisé chaque année au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), s’est déroulé du 24 au 26 janvier avec la participation de localités et d’entreprises des pays membres de l’ASEAN.Le pavillon du Vietnam, d’une superficie de 54 m², présentait les cinq provinces de Dien Bien, Ninh Binh, Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh et trois agences de voyages qui ont présenté un certain nombre de produits touristiques aux entreprises régionales et internationales.Les données du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme montrent qu’environ 2,1 millions des 12,6 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en 2023 provenaient des pays de l’ASEAN.C’est pourquoi, lors de l’événement de cette année, le Vietnam a également cherché à vulgariser son image touristique afin d’attirer davantage de voyageurs des membres de l’ASEAN, car avec une population combinée de 670 millions d’habitants, le bloc constitue un marché potentiel pour les agences de voyages du Vietnam ainsi que des pays de la région.Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a déclaré le 25 janvier aux correspondants résidents de l’Agence vietnamienne d’information que le tourisme intra-ASEAN est très important et offre des conditions favorables telles que de nombreuses similitudes culturelles, de beaux paysages et une population hospitalière. Ce sont des avantages pour attirer les touristes des pays membres et du monde entier. Pour ce faire, chaque nation doit accélérer la mise en valeur de sa beauté et de son potentiel.Il a également hautement apprécié les localités et les entreprises vietnamiennes participant à la foire, qui, a-t-il dit, est une opportunité de faire connaître le potentiel et les atouts touristiques du pays auprès des amis internationaux afin d’aider à atteindre l’objectif de cette année de 17 à 18 millions d’arrivées de touristes internationaux.- VNA