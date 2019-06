Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung (2e à droite), travaille avec le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange (2e à gauche). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En tant qu’envoyé spécial du Premier ministre, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a eu les 20 et 21 juin une tournée de travail à l’Union européenne (UE) et en Belgique pour chercher à accélérer la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE et réaffirmer les efforts de Hanoï dans l’application des engagements internationaux du travail.

Le ministre Dao Ngoc Dung a rencontré le vice-président de la Commission européenne chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité, Jyrki Katainen ; la commissaire européenne au Commerce, Celilia Malmstrom ; le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange ; le directeur général de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de l’UE, Joost Korte ; le vice-Premier ministre et ministre belge de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, Kris Peeters.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont discuté des contenus relatifs au travail dans l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).

Le ministre Dao Ngoc Dung a informé ses interlocuteurs de la ratification par l’Assemblée nationale vietnamienne de l’adhésion du Vietnam à la Convention (n° 98) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le droit d'organisation et de négociation collective. Par ailleurs, les préparatifs sont accélérés pour soumettre en 2020 et 2023 à l’Assemblée nationale vietnamienne les Conventions n°105 et 87 de l’OIT concernant l'abolition du travail forcé, la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Le ministre vietnamien s’est félicité du fort développement des relations Vietnam-UE, ce dont témoignent la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération (PCA) et les préparatifs pour la signature de l'accord de protection des investissements et de l'accord de libre-échange Vietnam-UE.

Il a déclaré espérer que ces accords marqueraient un jalon important pour la coopération bilatérale. Il a proposé que les deux parties continuent de coopérer étroitement afin de signer et ratifier l’accord de libre-échange Vietnam-UE en 2019.

L’UE et la Belgique ont apprécié les efforts du Vietnam, notamment son adhésion à la Convention (n° 98) de l’OIT et les modifications de son Code du travail. La partie européenne les considère comme un facteur important pour la réunion prévue le 25 juin du Conseil européen concernant la signature de l’accord de libre-échange entre la Commission européenne et le Vietnam. -VNA