Hanoï (VNA) - Les quatre membres de l'équipe vietnamienne participant aux Olympiades internationales de chimie (IChO) 2023 ont tous remporté des médailles, dont trois d’or et une d’argent, a annoncé mardi le ministère de l'Éducation et de la Formation.



Les médailles d'or ont été décrochées par Dinh Cao Son du lycée d'excellence de Ha Tinh (province de Ha Tinh), Nguyen Kim Giang du lycée d'excellence de Bac Ninh (province de Bac Ninh) et Nguyen Manh Khoi du lycée d'excellence des sciences naturelles rattaché à l'Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï. La médaille d’argent a été attribuée à Mai Van Duc du lycée d'excellence Phan Boi Chau (province de Nghe An).



Cette année, les Olympiades internationales de chimie ont eu lieu en Suisse du 16 au 25 juillet et ont réuni 348 candidats de 89 pays et territoires. Après trois années consécutives où le concours s’est tenu en ligne, l’édition 2023 a permis aux candidats de se réunir en présent.



Avec cette performance, le Vietnam a terminé à la troisième place parmi les pays et territoires participants. En outre, deux de ses élèves ont figuré dans le top dix des candidats ayant obtenu le score le plus élevé.



Lors des éditions précédentes, le Vietnam avait remporté quatre médailles d'or en 2020, trois d'or et une d'argent en 2021 et quatre d'or en 2022. - VNA