Des citoyens vietnamiens à l'aéroport international de Vân Dôn. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam a rapatrié lundi 10 févier 30 ressortissants de la ville de Wuhan, province chinoise du Hubei, l’épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus.



L’avion transportant ces ressortissants a atterri à 05h04 à l’aéroport international de Vân Dôn, dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Les rapatriés, dont une femme enceinte de huit mois, se trouvent dans un état de santé stable physiquement et mentalement. Ils seront isolés et placés sous surveillance médicale conformément aux règles en vigueur.



Auparavant, le Vietnam a aidé à rapatrier 11 ressortissants chinois à Wuhan, et offert à la Chine une série d’équipements médicaux d’une valeur de 500.000 dollars. Ces équipements permettent de prévenir le nouveau coronavirus comme des appareils respiratoires, des combinaisons de protection, des gants et des masques de protection.



En Chine continentale, le nouveau coronavirus a fait 908 morts, et le nombre des personnes infectées dépasse les 40.000, selon le bilan établi lundi par les autorités.



En dehors de la Chine continentale, plus de 350 malades ont été répertoriés dans une trentaine de pays et territoires, et il y a eu deux morts, le premier aux Philippines, le second à Hong Kong. – VNA