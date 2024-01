Tokyo (VNA) – Le Vietnam a proposé des mesures visant à promouvoir la coopération en matière de défense entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Japon lors de 13e réunion des vice-ministres de la Défense de l’ASEAN et du Japon, mardi 30 janvier à Tokyo.

Les chefs des délégations à la 13e réunion des vice-ministres de la Défense de l'ASEAN et du Japon, à Tokyo, le 30 janvier. Photo : VNA

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, a affirmé l’importance de la conférence qui a permis à l’ASEAN et au Japon d’évaluer la situation et de proposer de nouvelles orientations de coopération en matière de défense pour relever les défis et contribuer de manière responsable à la sécurité, à la paix et à la prospérité de la région.Afin de promouvoir la coopération de défense à la hauteur du partenariat stratégique global ASEAN-Japon, le chef de la délégation vietnamienne a proposé de continuer à renforcer les contacts et le dialogue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, la construction de la confiance stratégique, le déploiement cohérent, synchrone et efficace des piliers de coopération bilatérale.Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a espéré que l’ASEAN et le Japon continueront à se coordonner étroitement dans les mécanismes régionaux et internationaux pour garantir la paix et la stabilité régionales, en particulier la sécurité et la sûreté de la navigation maritime et aérienne en Mer Orientale.Il a également appelé le Japon à renforcer son soutien aux mécanismes et initiatives de l’ASEAN, à faire avancer la coopération et le dialogue, la construction de la confiance, le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Dans le même temps, le vice-ministre vietnamien de la Défense a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération dans les domaines correspondant aux avantages du Japon et aux besoins de l’ASEAN, ainsi que dans la résolution des défis de sécurité non traditionnels.Il a hautement apprécié l’Initiative ministérielle Japon-ASEAN pour une coopération renforcée en matière de défense (JASMINE) avancée par le Japon lors de la rencontre informelle des ministres de la Défense des pays de l’ASEAN et du Japon en novembre 2023, et a exprimé son soutien au déploiement de la "Vision de Vientiane 2.0" sur le renforcement de la coopération en matière de défense avec l’ASEAN ainsi qu’à d’autres initiatives pour la paix et la sécurité de la région.Il a fait savoir qu’en septembre 2023, les ministères de la Défense du Vietnam et du Japon avaient accueilli avec succès le Programme d’évaluation des compétences des futurs soldats de la paix des Nations unies (CEPPP), une activité qui s’inscrit dans le cadre de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ).En tant que membre responsable de la communauté internationale et de l’ASEAN, le Vietnam a participé et continuera de participer activement et efficacement au cadre de coopération en matière de défense et militaire entre l’ASEAN et ses partenaires, dont le Japon, dans le but de contribuer davantage à la paix, à la prospérité, à la coopération et au développement commun de la région et du monde, a-t-il affirmé.Lors de la réunion, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a invité les responsables des ministères de la Défense et des entreprises de l’industrie de défense de l’ASEAN et du Japon à assister à la deuxième Exposition internationale de défense du Vietnam à la fin 2024.Dans l’après-midi, il a eu des rencontres bilatérales avec son homologue japonais Kiyoshi Serizawa et secrétaire d’Etat japonais à la Défense Makoto Oniki. – VNA