Photo d'illustration : vietnamnet



Binh Dinh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) et le Comité d’organisation s’efforcent d'envoyer une équipe vietnamienne au tournoi international de courses de bateaux à moteur professionnels UIM (Union internationale motonautique).



C’est ce qu’a annoncé le président du Comité populaire provincial Pham Anh Tuan lors d’une réunion consacrée à cet événement, tenue le 13 janvier dans cette province du Centre.

L'équipe vietnamienne devrait être composée de deux bateaux à moteur ( vitesse maximale d'environ 260 km/h) et de deux athlètes ainsi que d'un personnel professionnel dont des techniciens.



Le premier tournoi international de courses de bateaux à moteur professionnels au Vietnam aura lieu fin mars 2024 dans la lagune de Thi Nai, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh. Il s'agit d'une course professionnelle internationale de bateaux à moteur organisée par l’UIM, comprenant deux catégories : course de bateaux à moteur UIM-F1H20 et course de motomarines UIM-ABP Aquabike.



On s'attend à ce que la compétition réunisse plus de 70 athlètes venus de nombreux pays du monde. - VNA