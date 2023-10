Inauguration du stand du Vietnam au salon Anuga Cologne 2023 en Allemagne . Photo : VNA

Berlin (VNA) - Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de promotion du commerce, le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce envoie une délégation d'entreprises pour le Salon Anuga Cologne 2023 en Allemagne, - le plus important salon professionnel international de l’alimentation.

Avec pour thème "Développement durable", Anuga 2023 attire environ 7 800 entreprises venues de près de 200 pays et territoires.

Il s'agit non seulement d'une très bonne opportunité de promouvoir l'industrie alimentaire vietnamienne en général, mais aussi d'une des activités de promotion commerciale pour soutenir et accompagner les entreprises vietnamiennes dans le contexte d'une économie mondiale confrontée à de nombreuses difficultés et défis.

Un nombre record de 80 entreprises d'import-export vietnamiennes participent au salon qui se déroulent du 7 au 11 au centre d’expo Koelnmesse dans la ville de Cologne. Les entreprises exposent leurs produits sur plus de 60 stands.

Afin de suivre la tendance du « développement vert et durable » fortement saluée par les clients de l'Union européenne (UE) en général et de l'Allemagne en particulier, les entreprises vietnamiennes apportent à Anuga 2023 de nombreux produits verts et répondant aux normes respectueux de l'environnement comme les épices, les légumes, le riz, le miel...



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du pavillon du Vietnam au salon Anuga 2023, Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce, a déclaré que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) était mis en œuvre à partir de janvier 2020. Cet accord a des effets positifs sur le commerce bilatéral, dont l'Allemagne et le Vietnam sont deux membres actifs.



Choisir de bonnes entreprises de fabrication et d'exportation pour assister à des foires comme Anuga aide les entreprises d'exportation vietnamiennes non seulement à élargir leurs marchés, mais aussi à rechercher de nouvelles opportunités commerciales, grâce aux contacts directs avec des entreprises du monde entier. L'événement constitue une bonne opportunité pour les entreprises de mettre rapidement à jour les tendances du marché et d'échanger des expériences pratiques pour améliorer la qualité des produits. -VNA