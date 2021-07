Des responsables de l'Audit d'Etat du Vietnam au 6e Sommet de l'ASEANSAI. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Audit d'Etat du Vietnam, conduite par l'Auditeur général adjoint de l'Etat Mme Ha Thi My Dung, a participé au 6e Sommet de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Asie du Sud-Est (ASEANSAI), tenue en ligne par l'Audit d'État de Malaisie.

Dans son allocution d'ouverture, Bahtiar Arif, chef du Secrétariat de l'ASEANSAI, a déclaré que le 6e sommet de l'ASEANSAI discuterait des questions stratégiques liées au développement de tous les membres ainsi qu'aux activités des gouvernements des pays de l’Asie du Sud-Est.

S’adressant au sommet, Mme Ha Thi My Dung, auditeur général adjoint de l'État du Vietnam, a souligné que l'audit d'État du Vietnam s'était fermement engagé à poursuivre ses efforts pour s'acquitter de ses responsabilités, participer activement aux activités conjointes, afin de resserrer les relations entre les membres, contribuant à la réussite de la mise en œuvre de la mission et des objectifs fixés de la communauté de l’ASEANSAI.

En tant que président du Comité du plan stratégique de l'ASEANSAI, l'Audit d'État du Vietnam a présidé une séance de présentation et de débat sur le projet de Plan stratégique de l'ASEANSAI pour la période 2022-2025 ; le Plan d’action pour la période 2022-2023 dudit comité.



Le projet de Plan stratégique de l'ASEANSAI pour la période 2022-2025 comprend 6 parties principales : introduction à l'ASEANSAI ; message du président de l'ASEANSAI et du président du Comité du plan stratégique ; vision, mission, valeurs fondamentales ; objectifs stratégiques ; et mise en œuvre et risques. - VNA