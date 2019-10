La 19ème conférence internationale sur l'éducation précoce et préscolaire au Mexique. Photo: VNA



Mexique (VNA) – Une délégation de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son chef adjoint Nguyen Thanh Long, a participé à la 19ème conférence internationale sur l'éducation précoce et préscolaire (International Meeting on Early Education and Preschool).

Placé sous le thème «Processus cognitifs et socio-affectifs et jeu dans la petite enfance », l’édition 2019 a été organisé du 9 au 13 octobre à Monterrey, Nuevo León, au Mexique, avec la participation de plus de 1.500 délégués mexicains et chercheurs venus de 28 pays.

Nguyen Thanh Long a partagé les expériences vietnamiennes en matière d’amélioration des capacités des maîtresses et cadres et de l’efficacité des activités des écoles maternelles, de développement des établissements d’éducation préscolaire dans les zones industrielles et franches ainsi que d’accélération de l’ouverture des écoles maternelles.

Lors de la visite à l’établissement d’éducation préscolaire No4 des CENDI (Centros de Desarrollo Infantil), Nguyen Thanh Long a tenu en haute estime ses méthodes pédagogiques avant d’exprimer le souhait d’étudier ses expériences.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a été reçue par le secrétaire général du Parti du travail du Mexique (PT), Alberto Anaya. Elle a rendu visite au personnel de l'ambassade du Vietnam avant d’aller fleurir le buste du Président Ho Chi Minh dans la capitale mexicaine. -VNA