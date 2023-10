La délégation vietnamienne à la Semaine internationale de la cybersécurité de Singapour 2023. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Une délégation du Vietnam, conduite par le général de corps d’armée Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique, a assisté aux activités de la Semaine internationale de la cybersécurité de Singapour 2023 (SICW 2023) et de la 8e Conférence des ministres de l'ASEAN sur la cybersécurité (AMCC 8), tenue du 16 au 19 octobre à Singapour.

S’exprimant lors de l'AMCC 8 , le général de corps d’armée Luong Tam Quang a déclaré que dans le contexte de concurrence féroce entre les grands pays, le risque de cyberattaques et d'exploitation des systèmes de réseaux des pays de l'ASEAN dans des attaques et des représailles les uns contre les autres ne peut être exclu.

Il a proposé aux pays aséaniens de favoriser la mise en œuvre efficace de la coopération en matière de cybersécurité, d’élaborer une législation commune intra-bloc et internationale sur la cybersécurité, d’établir un mécanisme pour aider les pays de l'ASEAN à répondre et gérer les incidents de cybersécurité et à prévenir les cyberattaques, de partager des informations sur la cybercriminalité et de se coordonner dans la lutte contre la cybercriminalité…

Les délégués vietnamiens et ceux des pays aséaniens ont discuté de la manière de renforcer les initiatives de cybersécurité dans la région, apportant de nombreuses perspectives et initiatives précieuses et efficaces pour cet événement.

Dans le cadre de la SICW 2023, le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a rencontré Josephine Teo, ministres de Communications et de l’Information, ministre chargée de l’initiative Smart nation et de la Cybersécurité.

Il a suggéré aux deux parties de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux pour partager leurs expériences dans le domaine de la garantie de la cybersécurité, de la prévention de la cybercriminalité et de la criminalité transnationale ; d’échanger des informations et de se coordonner pour gérer rapidement les menaces de sécurité et la cybercriminalité liées aux deux pays ; et de coopérer dans la transformation numérique, la construction d'un centre de données national...

Le général de corps d’armée Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique, et la secrétaire d'État du ministère singapourien de l'Intérieur, Sun Xue Ling. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec la secrétaire d'État du ministère singapourien de l'Intérieur, Sun Xue Ling, Luong Tam Quang a suggéré à Singapour de renforcer la coopération dans l'échange d'informations sur la criminalité liées aux deux pays et de partager ses expériences dans la construction et la gestion d'un gouvernement électronique et de villes intelligentes; de promouvoir le processus de négociation et de signer des documents modifiant et complétant le protocole d'accord sur la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, renouvelé en 2018.... -VNA