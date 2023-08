Moscou (VNA) - Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a participé le 15 août à la 11e Conférence sur la sécurité internationale de Moscou.

Dans son discours prononcé lors de la session plénière "La sécurité dans l'Asie du Pacifique", il a réaffirmé que le Vietnam persistait dans ses principes de résolution des différends et des désaccords en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des pays, de l'observation du droit international, notamment la Convention sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, le respect scrupuleux de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue de l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et contraignant.