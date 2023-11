La troupe de danse des Vietnamiens à Hong Kong (Chine). Photo: VNA



Hong Kong (VNA) – La troupe de danse des Vietnamiens de l’arrondissement de Yuen Long, Hong Kong (Chine), a participé aux échanges culturels des ethnies d’Asie 2023 qui ont eu lieu le 12 novembre à Tsim Sha Tsui, un quartier commerçant de cette Région administrative spéciale chinoise.



Dô Tu Quynh, responsable de la troupe de danse des Vietnamiens à Hong Kong, a déclaré que les Vietnamiens à Hong Kong étaient très heureux d'accompagner le consulat général du Vietnam pour participer à cet événement, contribuant à présenter la culture, l'histoire et les croyances des 54 ethnies vietnamiennes à des amis étrangers.



Sa troupe de danse participe à ce programme d'échange culturel depuis de nombreuses années. A chaque fois, elle se sent très heureuse et fière de contribuer à la promotion de l'image du Vietnam auprès d’amis étrangers.



L'événement a eu lieu avec le soutien des consulats de nombreux pays à Hong Kong (Chine) et a vu la participation de certains pays membres de l’ASEAN tels que le Vietnam, le Laos, le Cambodge, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, et de plusieurs autres pays et territoires tels que l'Inde, la République de Corée, le Japon, le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka, l’Arabie saoudite, la Turquie, Macao (Chine)... -VNA