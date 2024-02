Buenos Aires (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Pérou, Bui Van Nghi, a présenté une copie de ses lettres de créance au directeur général du protocole et des cérémonies d’État du ministère des Affaires étrangères du Pérou, Jaime Cacho-Sousa Velázquez, qui a souligné que le Vietnam est le partenaire numéro un de son pays au sein de l’ASEAN.

L’ambassadeur Bui Van Nghi (à gauche) présente une copie de ses lettres de créance au directeur général du protocole et des cérémonies d’État du ministère péruvien des Affaires étrangères Jaime Cacho-Sousa Velázquez. Photo : VNA

Cacho-Sousa a hautement apprécié l’efficacité des projets financés par le Vietnam au Pérou, en particulier la société de télécommunications Bitel, investie par Viettel et fournissant des services aux zones rurales et frontalières du Pérou.Il a déclaré qu’il espérait que les deux pays envisageraient de conclure un accord de coopération dans le domaine des télécommunications pour étendre la couverture des services dans les régions les plus reculées du Pérou, aidant ainsi les enfants pauvres à accéder aux technologies pour étudier.Le responsable péruvien a remercié le Vietnam d’avoir soutenu le Pérou pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2024, affirmant que le Pérou espérait accueillir le président vietnamien Vo Van Thuong lors de cet événement.L’ambassadeur Bui Van Nghi a transmis les salutations du président Vo Van Thuong et l’invitation à la présidente péruvienne Dina Boluarte à effectuer une visite au Vietnam.Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour organiser des activités pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Pérou, tout en coopérant pour renforcer le commerce bilatéral ainsi que le partenariat dans de nouveaux domaines tels que le tourisme, l’éducation et la technologie, et favoriser la coordination dans des forums multilatéraux tels que l’APEC et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur Javier Augusto Prado, directeur du département Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères du Pérou, le 8 février à Lima, l’ambassadeur Bui Van Nghi a souligné les progrès des relations entre les deux pays en matière d’économie, de commerce et d’investissement, ainsi que ainsi que les perspectives de relations bilatérales lorsque les deux parties deviendront membres à part entière du CPTPP.Le Vietnam a fourni au Pérou des chaussures, du clinker et du ciment, des ordinateurs, des composants électroniques, des plastiques, des fils, du caoutchouc, des produits aquatiques et des produits d’intérieur, tout en important de la farine de poisson, de l’huile de poisson, des fibres acryliques et des matériaux du Pérou.Le diplomate vietnamien a demandé au Pérou de continuer à créer des conditions favorables aux projets de Viettel et Petrovietnam dans le pays, et Augusto Prado s’est engagé à créer des conditions optimales pour que les entreprises des deux parties exploitent le potentiel de coopération économique entre les deux pays.Actuellement, le Pérou est le sixième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. – VNA