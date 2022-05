L'EWF 2022, qui a lieu du 23 au 26 mai, réunit des ministres de l'Education de plus de 100 pays du monde et des représentants d'organisations internationales et non gouvernementales. Photo: Vietnam+ L'EWF 2022, qui a lieu du 23 au 26 mai, réunit des ministres de l'Education de plus de 100 pays du monde et des représentants d'organisations internationales et non gouvernementales. Photo: Vietnam+

Londres (VNA) - Des expériences vietnamiennes visant à assurer l'apprentissage des enfants pendant et après la pandémie de COVID-19 ainsi que les politiques d'éducation au climat, ont été partagées lors des sessions dans le cadre du Forum mondial de l'éducation 2022 (EWF) à Londres.

Lors de la session sur l'"Innovation de l'éducation à faible coût en Asie", les participants ont partagé les problèmes éducatifs dus aux impacts de la pandémie tels que inégalités éducatives, perturbations d'apprentissage, problèmes psychologiques des élèves, difficultés d'enseignement et d'apprentissage en ligne en raison du manque d'équipements et de connexion Internet, etc.

Selon la conseillère et ambassadrice adjointe du Vietnam au Royaume-Uni To Minh Thu, dans le contexte de pandémie, le Vietnam considère la numérisation de l'éducation comme une tâche prioritaire.

Le Vietnam s'est fixé pour objectif que d'ici 2025, tous les établissements d'enseignement adoptent un système de gouvernance scolaire basé sur les données et la technologie numérique. D'ici 2030, l'enseignement numérique deviendra un pilier du système d'enseignement supérieur et 100 % des établissements d'enseignement supérieur proposeront des programmes d'enseignement à distance.

Lors de la session sur les "Politiques d'éducation au climat", la première secrétaire chargée de l'éducation de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni Tran Huong Ly a déclaré que l'éducation à l'environnement dans les écoles au Vietnam jouait un rôle important dans la sensibilisation au changement climatique et la coordination des efforts de réponse au changement climatique entre les communautés locales et les organisations internationales.

Le Vietnam continuera de promouvoir sa coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en particulier entre les établissements d'enseignement vietnamiens et les partenaires étrangers dans des projets de recherche et de numérisation en éducation afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et d'améliorer l'environnement éducatif, a-t-elle ajouté.

L'EWF 2022, qui a eu lieu du 23 au 26 mai, réunit des ministres de l'Education de plus de 100 pays du monde et des représentants d'organisations internationales et non gouvernementales. Placé sous le thème "Éducation: construire un avenir plus fort, plus audacieux et meilleur", ce forum se concentre sur la manière d'utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour renforcer les systèmes éducatifs et les économies du monde entier.-VNA