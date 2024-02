Photo: VNA Bruxelles (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao a souligné la signification de la participation ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à l’AEMM 24 et de sa visite en Belgique, contribuant à promouvoir leur coopération verte et durable.

Du 31 janvier au 3 février, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son participe à la 24e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de l’UE (AEMM 24) aux Bruxelles sur invitation du vice-président de la Commission européenne (CE) et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell et effectue une visite de travail en Belgique.

La réunion se concentre sur trois thèmes principaux : la prospérité partagée, l'autonomie économique et l'investissement ; la transformation verte – partenaire pour un avenir durable ; et les défis géostratégiques et de sécurité dans la région Indo-Pacifiq ue

Le ministre Bui Thanh Son prononcera un discours lors de la séance de discussion de l’AEMM 24 sur la transformation verte qui est l’un des domaines clés présentant un grand potentiel et une haute priorité de la coopération Vietnam-UE, a fait savoir l'ambassadeur, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Selon lui, le Vietnam est un pays fortement touché par le changement climatique et la pollution environnementale. La forte coopération de la communauté internationale, notamment la coopération avec l'UE, le principal partenaire mondial en matière de changement climatique et de transition verte, aide non seulement le Vietnam à minimiser l'impact du changement climatique, mais, à améliorer l'adaptabilité et le développement durable de l’économie nationale.

La coopération en matière de transformation verte couvre également de nombreux domaines importants des priorités de développement du Vietnam, tels que l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie numérique et l'économie marine.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao. Photo: VNA La communauté internationale et l'UE apprécient hautement les engagements et les actions fermes et pratiques du Vietnam, notamment ses engagements en matière de réduction des émissions et sa participation au Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP), a indiqué l’ambassadeur Nguyen Van Thao.

En ce qui concerne les relations entre l’ASEAN et l’UE, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné le rôle de premier plan des deux blocs dans les deux régions en tant que les modèles les plus performants au monde actuel. Depuis l'établissement de leurs relations étrangères en 1977, après 45 ans de développement, les deux parties ont désormais porté leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique lors du Sommet commémorant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE en décembre 2022 à Bruxelles. L’AEMM 24 s'inscrit dans la continuité et la promotion des résultats importants du récent sommet, contribuant ainsi à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a indiqué le diplomate.

Quant aux relations Vietnam-Belgique, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations bilatérales ces dernières années avant d’informer de la prochaine visite au Vietnam du roi Philippe de Belgique en 2024.

La Belgique est actuellement le partenaire stratégique du Vietnam dans le domaine agricole. Outre l'agriculture, la Belgique est également un pays doté d'atouts exceptionnels en matière d'infrastructures, de ports maritimes, d'énergie (hydrogène), de soins de santé et de produits pharmaceutiques. Il s'agit de domaines très importants, répondant aux besoins du Vietnam et aux capacités de la Belgique, a indiqué l’ambassadeur en suggérant aux deux parties d’élargir leur coopération dans l’économie, le commerce et l'investissement.

En outre, la Belgique occupe le poste de président du Conseil de l'UE pour les six premiers mois de 2024. Elle est également l'un des membres fondateurs et a un rôle et une voix au sein de l'UE. Par conséquent, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a déclaré qu'en plus de la coopération bilatérale, le Vietnam devait renforcer la coordination avec la Belgique pour promouvoir les relations Vietnam-UE.

Afin de promouvoir les liens économiques Vietnam-UE en général et leur coopération dans le commerce et l’investissement en particulier, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné la nécessité d'avoir une stratégie globale et méthodique qui se concentrent sur les produits et les domaines dans lesquels le Vietnam possède un avantage compétitif. -VNA