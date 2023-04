Tim Curtis, Secrétaire de cette Convention 2003 de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Photo : VNA

Paris (VNA) - À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (18/4/ 2003 – 18/4/2023), M. Tim Curtis, Secrétaire de cette Convention 2003 de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ( UNESCO ) a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information sur les réalisations du monde et du Vietnam.L’année 2023 marque le 20e de signature de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Pourriez-vous parler des réalisations dans le monde après 20 ans de mise en œuvre de cet engagement ?La Convention existe depuis 20 ans et nous avons maintenant 181 pays de l’UNESCO qui ont ratifié cette convention. C’est un taux remarquable d’adhésion. Ce qui démontre bien que cette convention a un sens pour tout le monde. Je peux dire que les impacts sont énormes. Il y a 20 ans, il y avait très peu de pays qui avaient des politiques ou programmes pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Mais aujourd’hui, on voit à travers le monde, pratiquement tous les 181 pays ont au moins un programme de reconnaissance du patrimoine culturel immatériel. Au début de la mise en œuvre de cette Convention 2003, un de ses objectifs est de faire connaitre, de faire savoir ce que c’est l’importance du patrimoine culturel immatériel. Aujourd’hui, je peux dire que cet objectif a été atteint, parce que les gens maintenant, quand on parle de patrimoine culturel, on ne peut plus parler uniquement des monuments ou des sites, mais on parle aussi forcement du patrimoine culturel immatériel. Donc cela veut dire que de cet aspect, la convention a bien atteint ses objectifs. Et on a quand même une convention presque universelle. Presque tous les pays membres de l’UNESCO sont membres de cette convention. Donc c’est un grand succès. Je pense, après 20 ans, il y a beaucoup de changements. Et cela a changé la notion de ce que c’est le patrimoine culturel.