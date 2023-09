Séance de travail entre avec la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et son homologue lao Tinh Souksan. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, Le Thi Thu Hang a eu le 7 septembre une séance de travail avec le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Tinh Souksan pour discuter de la coopération bilatérale dans le soutien aux expatriés vietnamiens au Laos.Les deux parties sont convenues de renforcer la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale dont les accords de haut niveau entre les deux pays, notamment dans l'éducation et la formation, le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples et entre les localités, contribuant au renforcement de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos.Le Thi Thu Hang a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens prêtaient toujours attention et considéraient la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie inséparable du grand bloc d'unité nationale et une ressource pour le développement national.Avec plus de 100.000 personnes, la communauté vietnamienne au Laos est l'une des plus grandes communautés vietnamiennes d'outre-mer. Elle se développe de jour en jour, contribuant à la promotion de la culture vietnamienne et aussi à l’approfondissement de l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, a-t-elle ajouté.La vice-ministre Le Thi Thu Hang a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos d’avoir soutenu et créé des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne dans ce pays de stabiliser sa vie.Concernant le travail lié aux expatriés à l'étranger, les deux parties ont convenu de promouvoir l'accord de coopération entre le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer et le Comité de liaison avec les Laotiens à l'étranger, de reprendre les échanges de délégations après l'épidémie de COVID-19 et de renforcer le partage d’expériences en matière de construction de politiques liées aux expatriés et de mobilisation de leurs ressources au service du développement national.