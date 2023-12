Tokyo (VNA) - CMC Corporation et l’institut Kyoto Computer Gakuin (KCG) ont échangé un accord de coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans le cadre du Forum des affaires Vietnam-Japon à Tokyo le 16 décembre.

Echange de document de coopération entre CMC Corporation et l’institut Kyoto Computer Gakuin (KCG). Photo : VNA

L’événement s’est déroulé en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation de haut rang du gouvernement vietnamien, en visite de travail au Japon.

Plus tôt le 15 décembre à Kyoto, le président du Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI, le Collège de Kyoto pour les études supérieures d’informatique) du KCG, Hasegawa Wataru, et le président et président exécutif de CMC Corporation, Nguyên Trung Chinh, ont signé l’accord visant à développer des ressources humaines de haute qualité pour les marchés vietnamien et japonais.

Dans le cadre de ce document, les deux parties ont convenu d’échanger des modèles éducatifs et des expériences de gestion pour aider CMC Corporation à développer CMC Education (CMC Edu) en une organisation éducative mondiale spécialisée dans la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam et le Japon.

En outre, elles échangeront des professeurs et des étudiants en fonction de leurs besoins respectifs, ainsi que partageront leurs expériences en matière d’application informatique dans la société numérique selon le modèle japonais Society 5.0.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que cet accord de coopération historique apportera de nombreux programmes efficaces d’éducation et de formation entre les deux parties, contribuant ainsi à la formation d’un plus grand nombre d’experts en technologies de l’information de qualité à l’avenir.

Hasegawa Wataru a souligné que l’accord constituerait une condition préalable au soutien mutuel des deux parties et servirait les intérêts communs des activités de recherche et d’enseignement dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Fondé en 1963, le KCG est le premier établissement d’enseignement proposant une formation en informatique au Japon. En 2004, elle a créé le KCGI, la première école à proposer une formation spécialisée en technologies de l’information au niveau universitaire dans ce pays d’Asie de l’Est. – VNA