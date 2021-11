Ottawa (VNA) – Un protocole d'accord (MOU) sur la promotion de la coopération dans l’éducation et des échanges entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le gouvernement de la Colombie-Britannique, a été signé le 22 novembre dans cette province canadienne.

Les signataires étaient le consul général du Vietnam à Vancouver Nguyen Quang Trung, la ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique Jennifer Whiteside et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle Anne Kang.

Le consul général du Vietnam à Vancouver Nguyen Quang Trung lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Le protocole d'accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans l’échange d'enseignants, d'étudiants et d'élèves ; l’évaluation des cadres d'assurance de la qualité des activités éducatives des deux parties ; l’organisation de réunions annuelles pour évaluer les opportunités de coopération bilatérale; la réglementation sur la reconnaissance des écoles ayant l'accréditation du province de la Colombie-Britannique ; l'information sur l'authentification des diplômes…

Notamment, les ministères de la province de la Colombie-Britannique peuvent conclure un accord spécifique avec une ou plusieurs entités juridiques opérant au Vietnam s'ils répondent aux réglementations et lois respectives du pays indochinois.

Le protocole d'accord prend effet à partir de la signature, le 22 novembre 2021, et a une durée de trois ans.

La ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique Jennifer Whiteside. Photo : VNA

Mme Jennifer Whiteside et Mme Anne Kang ont déclaré que la signature de ce document avait marqué une étape importante dans le développement des relations entre la Colombie-Britannique et le Vietnam, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans l’économie, le commerce, le tourisme, la culture…

De son côté, le consul général Nguyen Quang Trung a hautement apprécié la significative du protocole d'accord, permettant à répondre aux besoins des élèves, étudiants, leurs parents et enseignants, ainsi que contribuant à améliorer les échanges entre les peuples. -VNA