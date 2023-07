Panorama de la réunion. Photo : VNA

Paris, 13 juillet (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de l' Éducation et de la Formation Nguyen Van Phuc et le directeur général adjoint de la Chambre régionale de commerce et d'industrie Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France) Thomas Jeanjean ont coprésidé une réunion du Centre Franco-Vietnamien de formation à la Gestion (CFVG) sous forme hybrique, à Paris le 11 juillet.Ils sont convenus de poursuivre le développement des activités du CFVG à travers un nouvel accord de coopération entre les deux gouvernements pour la période 2023-2028, en remplacement de l'actuel qui expire le 10 octobre prochain.Thomas Jeanjean a décrit le CFVG comme un modèle dans l'enseignement supérieur entre la France et le Vietnam, affirmant qu'il permet aux universités françaises et européennes d'être présentes au Vietnam tout en permettant aux étudiants vietnamiens d'étudier sur les principaux campus de ces universités. Une fois diplômés, ils recevront des doubles diplômes de la France et du Vietnam.Le CFVG a été créé en 1992 par un accord entre les deux gouvernements pour contribuer au développement économique du Vietnam par des activités innovantes et la diffusion des connaissances dans les domaines de la gestion et de l'administration des entreprises, notamment des programmes internationaux de formation et de recherche de haute qualité.Au cours des trois dernières décennies, le CFVG a formé plus de 3.500 étudiants vietnamiens aux niveaux licence, master et doctorat dans ces domaines. Elle dispose à ce jour de deux centres de formation à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, opérés par la CCI Paris Île-de-France, instance dirigeante d'un réseau d'écoles de commerce disposant d'excellentes capacités de formation en Europe. Ses partenaires au Vietnam sont l'Université nationale d'économie de Hanoï et l'Université d'économie d'Ho Chi Minh-Ville, deux grandes universités d'économie et de gestion au Vietnam.