Hanoi (VNA) – L’influent journal argentin Infobae a prévu vendredi 23 février dans son article "Quel pays mènera la croissance de la richesse mondiale au cours de la prochaine décennie (et ce ne sont pas les États-Unis)" que le Vietnam sera le leader mondial en termes de croissance au cours de la prochaine décennie.

Les multinationales, notamment dans des secteurs tels que la technologie et l’automobile, ont trouvé dans ce pays une destination prometteuse pour y établir leurs opérations, selon Infobae. Photo: VOV

Le Vietnam est en passe de devenir le pays où la richesse augmentera le plus au cours de la prochaine décennie, a-t-il écrit, citant une récente étude de la société mondiale de renseignement sur la richesse New World Wealth et de conseil en migration d’investissement Henley & Partners.

Cette croissance remarquable est attribuée à la transformation du pays en un centre manufacturier mondial, mettant en évidence une augmentation prévue de la richesse de 125% au cours des dix prochaines années.

A ce rythme de développement, le Vietnam connaîtrait non seulement la croissance la plus significative en termes de PIB par habitant et de nombre de millionnaires, mais consoliderait également sa position de destination de premier plan pour les investissements internationaux, a-t-il expliqué.

L’auteure Rossana Marín a mentionné les facteurs clés mis en avant par McKinsey dans son analyse de l’essor du pays, notamment la situation géographique stratégique du Vietnam, partageant une frontière terrestre avec la Chine et la proximité d’importantes routes commerciales maritimes, combinées à son faible coût de la main d’œuvre et à une infrastructure favorisant les exportations.

"Le Vietnam se développe rapidement et la plupart de la population en profite", a déclaré Andy Ho, directeur des investissements du groupe VinaCapital, dans une interview à CNBC.

Cette évolution intervient dans un contexte où le Vietnam est considéré comme une base manufacturière de plus en plus populaire pour les multinationales de la technologie, de l’automobile, de l’électronique, de l’habillement et du textile, selon Andrew Amoils, analyste chez New World Wealth.

Cette attractivité pour les entreprises, qui correspond à la perception du pays comme un lieu relativement sûr par rapport à d’autres nations de la région Asie-Pacifique, a stimulé l’installation d’opérations de fabrication, contribuant de manière significative à la croissance économique du projet, a noté le journal.

Selon les données de la Banque mondiale (BM) citées par CNBC, le Vietnam compte actuellement 19.400 millionnaires et 58 milliardaires, une preuve tangible de son potentiel d’attraction économique et de potentiel d’inversion.

"Cet accroissement du nombre d’individus avec un haut pouvoir d’achat sera le plus important du dynamisme économique du pays et de sa capacité à travailler et à générer de la richesse", a écrit l’auteure, estimant que le Vietnam, en tant qu’épicentre du boom économique régional, devrait enregistrer une croissance de la richesse de 110%.

Le Vietnam est devenu une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE), dont les stocks ont bondi de 32% en 2023, à 36,6 milliards de dollars. Les IDE constituent un moteur crucial pour la croissance économique du Vietnam, en soutenant un processus d’industrialisation axé sur les exportations qui s’est développé en trois vagues d’IDE au cours des trois dernières décennies.

Le Vietnam se trouve à la frontière d’une quatrième vuague d’IDE, ce qui pourrait renforcer davantage son développement économique, a expliqué Brian Lee, économiste et vice-président adjoint de Maybank, affirmant que les IDE donnent lieu à de bons emplois avec des salaires décents et permettent à des millions de Vietnamiens d’améliorer la qualité de leurs vies.

Selon les spécialistes de l’économie vietnamienne, il est crucial que le pays renforce la capacité de sa force de travail pour satisfaire les exigences d’activités productives complexes et avec une intensité de capacités, et augmente les synergies de productivité, ce qui signifie une collaboration plus large entre les entreprises étrangères et leurs homologues domestiques. – VNA