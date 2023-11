La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï, 23 novembre (VNA) - Le Vietnam est déterminé à lutter strictement contre les actes de production, de trafic et de transport de drogue, sans distinguer si les auteurs sont des citoyens vietnamiens ou des étrangers, a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.Lors de la conférence de presse régulière du ministère à Hanoï le 23 novembre, Pham Thu Hang a réitéré que le Vietnam avait toujours activement renforcé la coopération bilatérale et multilatérale dans la prévention et le contrôle de la criminalité, notamment les crimes liés à la drogue.Selon les informations reçues par le ministère, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 11 novembre un procès en première instance dans une affaire de transport illégal de drogue. Parmi les accusés condamnés à mort figurent deux Sud-Coréens et un citoyen chinois.En cas d'appel ou de protestation contre la décision, les autorités compétentes continueront à traiter l'affaire conformément aux dispositions légales en matière de procédures pénales, a-t-elle ajouté. - VNA