Hanoi (VNA) – Selon le Financial Times, les investissements au Vietnam augmentent à mesure que la tendance à la diversification de la chaîne d’approvisionnement se poursuit.

La zone industrielle Deep C à Hai Phong abrite certains des plus grands fournisseurs des entreprises technologiques mondiales. Photo: Financial Times



L’espace de la zone industrielle Deep C Two, dans le nord du Vietnam, est si demandé que son développeur réfléchit déjà à la manière d’en créer davantage.

Certains des plus grands fournisseurs d’entreprises technologiques mondiales telles qu’Apple sont regroupés à Deep C Two, à proximité du plus grand port du nord du Vietnam, Hai Phong. Deep C, un développeur belge qui en exploite cinq au Vietnam, se prépare.

Le passage accéléré à des pays comme le Vietnam fait partie d’une stratégie croissante visant à redessiner les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La croissance du Vietnam tirée par les exportations a sorti des millions de personnes de la pauvreté ces 30 dernières années, et le pays a acquis un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement technologique : Apple y produit déjà des millions d’AirPods.



Le Vietnam a généré 22,4 milliards de dollars de projets d’investissement direct étranger en 2022, soit une augmentation de 13,5% par rapport à l’année précédente, selon les données du gouvernement. Alors que les IDE sont légèrement en baisse au cours des cinq premiers mois de l’année, les investisseurs, les analystes et les responsables ont déclaré que l’intérêt vis-à-vis du pays restait fort. Le Vietnam a attiré 962 nouveaux projets d’IDE de janvier à mai, contre 578 à la même période de l’an dernier.

Hô Duc Phoc, ministre vietnamien des Finances, a déclaré dans une interview que les infrastructures du pays «s’amélioraient et devenaient plus modernes» et a souligné cette grande attractivité auprès des investisseurs qu’est la main-d’œuvre à bas coût.



Importance de la main-d’œuvre



Pourtant, certains investisseurs remarquent déjà un resserrement du marché du travail. Selon Koen Soenens, directeur commercial et marketing de Deep C, Pegatron, l’un des plus gros fournisseurs d’Apple, qui a commencé la production d’équipements électroniques à Hai Phong en 2021, d’ici la fin de l’année prochaine, l’entreprise taïwanaise espère avoir 20.000 travailleurs dans Deep C.



«Comment vont-ils trouver ces gens ? Très probablement en dehors des limites de la ville, grâce à leur investissement dans des dortoirs pour les travailleurs», a déclaré Koen Soenens.



A quelque 150 km de là, dans le complexe industriel de Thanh Oai à Hanoi, où B. Braun emploie environ 1.100 personnes, la société de technologie médicale envisage de construire des dortoirs sur place car elle prévoit de doubler ses investissements et ses effectifs d’ici cinq ans.



Le marché du travail est tendu et «de plus en plus difficile... Chaque entreprise a besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée», a déclaré Torben Minko, directeur général de B. Braun Vietnam. «Le défi, c’est le capital humain. Si vous devez construire une immense usine qui a besoin de 10 000 travailleurs, ils doivent venir de quelque part».



Les jeunes vietnamiens hautement qualifiés s’attendent également à gagner bien plus que le salaire minimum mensuel, qui pour les plus grandes villes est de 4,68 millions de dongs (198 dollars). «Je peux vous dire maintenant que le salaire moyen normal pour les personnes de mon âge est de 15 à 18 millions par mois», a déclaré Tran Khanh Ly, un développeur d’affaires de 24 ans à Ho Chi Minh-Ville.



Développement synchrone de la chaîne d’approvisionnement

Un autre défi est que les bases économiques du Vietnam ont encore besoin d’un grand soutien des centres de production régionaux. La proximité permet un transfert facile des matériaux mais rend la chaîne d’approvisionnement du Vietnam plus vulnérable, a souligné Brian Lee Shun Rong, économiste chez Maybank à Singapour. «Que se passe-t-il s’il y a des perturbations dans le flux des importations ?», a-t-il dit.

Une solution consiste à ce que les grands investisseurs principaux jouent un rôle dans l’amélioration de l’ensemble de l’écosystème des fournisseurs. Samsung, qui possède six usines au Vietnam ainsi qu’un centre de recherche et développement, et est le plus grand investisseur étranger, a déclaré que depuis 2015, il avait travaillé avec environ 400 entreprises vietnamiennes de sous-traitance pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits.

Une autre solution est que les entreprises se déplacent en grappes. Deep C cite l’exemple de Pyeong Hwa Automotive, qui s’est installé dans la zone de Haiphong avec trois autres en 2019.

Quels que soient les problèmes concernant la main-d’œuvre, les infrastructures, entre autres, la vague de diversification de la chaîne d’approvisionnement se poursuivra. «Les portes s’ouvrent, ils entrent», a déclaré Koen Soenens de Deep C, qui envisage d’autres sites. «Ça ne s’arrête pas» ! – CPV/VNA