Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé le 4 octobre une dépêche du Premier ministre sur la mise en œuvre de tâches et mesures urgentes et essentielles pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et se préparer à la 4e inspection de la Commission européenne (CE).



Selon la dépêche, après près de six ans de prise de mesures contre la pêche INN dans le but de faire retirer le "carton jaune" de la CE et après trois inspections de la CE, de nombreux résultats positifs ont été enregistrés.



Avant la quatrième inspection, le Premier ministre demande de mettre en œuvre une série de mesures clés. Plus précisément, les ministères, départements, secteurs et localités concernés doivent garantir les ressources et les fonds nécessaires pour remédier de toute urgence aux lacunes et aux limites existantes. Ils sont également chargés de préparer les conditions nécessaires pour travailler avec la mission d'inspection de la CE.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue d'envoyer des délégations d'inspection dans les localités. En parallèle, il doit coopérer activement avec les localités et les aider à travailler avec la mission d'inspection de la CE pour obtenir les meilleurs résultats.



Le ministère de la Défense, quant à lui, doit prendre des mesures énergiques pour empêcher toute pêche illégale dans les eaux étrangères. Les gardes-frontières doivent se coordonner étroitement avec les agences compétentes et les autorités des ports maritimes désignés pour mettre en œuvre l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port (PSMA) afin de se préparer au travail avec la mission d'inspection de la CE.

Le Vietnam déploie des efforts continus contre la pêche INN. Photo: tuoitre.vn



Le ministère de la Sécurité publique est chargé d'assurer la sûreté et la sécurité avant, durant et après la visite de travail de la mission de la CE au Vietnam, tandis que le ministère des Affaires étrangères doit collaborer avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour accueillir et travailler avec les délégués de la CE.



Le Premier ministre confie également des tâches aux ministères des Finances, des Transports, de l’Information et de la Communication.



En outre, le chef du gouvernement demande aux présidents des Comités populaires des villes et provinces côtières de se concentrer sur la mise en œuvre des réglementations juridiques en matière de gestion, d'enregistrement et de contrôle des navires de pêche, de délivrance de licences de pêche et de traçabilité des produits de la pêche. -VNA