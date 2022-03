Photo d'illustration: kinhtemoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam pourrait vendre 57 millions de crédits carbone à des organisations internationales, ce qui rapporterait des centaines de millions de dollars.

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont prêtes à dépenser des milliards de dollars pour acheter des crédits carbone vietnamiens.

Les réserves forestières du Vietnam étaient estimées à 900 millions de m3 en 2020 et devraient passer à 1.250 millions de m3 en 2030. Le pays compte actuellement 23 localités ayant déjà des services de stockage de carbone, dont la province de Quang Nam, au Centre, possède le plus de potentiel.

Dotée 628.000 ha de forêts naturelles, Quang Nam pourrait vendre chaque année environ un million de crédits de carbone sur le marché mondial. Fort de ce potentiel, Quang Nam a soumis au Premier ministre une proposition sur l'approbation d'un mécanisme de participation au marché volontaire du carbone. Cette localité pourrait vendre six millions de crédits carbone, rapportant environ 30 millions de dollars.

À ce jour, le Vietnam a mis en œuvre à titre expérimental trois accords de vente de crédits carbone sur le marché international, dont l’Accord de paiement des réductions d’émissions signé avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier par l'intermédiaire de la Banque mondiale entre 2020 et 2025, la lettre d'intention signée entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et Emergent - organisation pour l'intensification financière des forêts.

Selon Nguyen Tuan Quang, chef adjoint du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le projet de Partenariat vietnamien pour un projet de préparation au marché du carbone (VNPMR) est considéré comme une étape importante pour le pays de participer au marché mondial dans ce domaine.



Récemment, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a exhorté le ministère des Finances, en coordination avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et d'autres organes concernés, à élaborer un projet de développement du marché du carbone au Vietnam conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement de 2020. -VNA