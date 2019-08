Des candidats vietnamiens au village des 45es Olympiades des métiers. Photo: worldskills2019



Moscou (VNA) – Une délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d’ouverture des 45es Olympiades des métiers qui a eu lieu le soir du 22 août dans la ville de Kazan, en Russie.

Ce concours bisannuel réunit cette année plus de 1.355 candidats venus de 63 pays et territoires, qui concourent dans 56 métiers.

Le Vietnam y envoie 19 candidats, qui seront en lice dans 18 métiers. L’objectif de la délégation vietnamienne est de décrocher le plus possible de médailles, notamment d’or et d’argent.

Lors des 44es Olympiades des métiers à Abu Dhabi en 2017, le Vietnam a décroché une médaille de bronze. -VNA